Hastanede 47 hasta, hemşireler karantinada

Haber Kıbrıs- Özel

Haber Kıbrıs Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Ekmekçi, Haber Kıbrıs Web TV’de yayınlanan Günaydın Haber Kıbrıs programında Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’nde 3 hemşirenin PCR testlerinin pozitif çıktığını açıkladı. Hüseyin Ekmekçi, hemşirelerin temaslısı olan 8 hemşirenin karantinaya alındığını ifade etti.

Ekmekçi hemşirelerin Enfeksiyon, Nöroloji Karantina ve Göğüs Yoğun Bakım Bölümlerinde görev yaptığını belirtti.

Hastanede bulaş yayılmasın diye bölümler arasında bağlantının kesildiğini anlatan Ekmekçi, Nöroloji karantinaya dışarıdan hemşire gelmesine izin verilmediğine ve bu bölümde görev yapabilecek hemşire kalmadığına vurgu yaptı.

Ekmekçi, hastaların artmasından dolayı vardiyaların çakışmaya başladığına işaret ederek, bu nedenle vardiya dışındakilerle de temas olduğunu aktardı. İlgili bölümlere hemşire takviyesi yapılmaya çalışıldığını dile getirdi.

Ülkede şua an yaklaşık 270 koronavirüs vakası olduğunu ve hastanede 47 kişinin tedavi gördüğünü anlatan Ekmekçi, nöroloji bölümündeki hastaların Acil durum hastanesine aktarılabilmesi gerektiğini savundu.

KIB-TEK’in elektrik teknisyenlerinin, acil durum hastanesinde elektrik sorunu olmadığını tespit edip rapor sunduklarını böylece pandemi hastanesinin devreye girebileceğini vurguladı.

Ekmekçi, hastalığın belli bölgelerde yoğunlaşmasından dolayı hastalığın ada geneline yayılmadığını ve denetiminin kolay olduğunu temaslı takip ekibinin görev olduğunu kaydetti.

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08/01/2021 10:13