Hastanede çember genişledi…

Haber Kıbrıs-Özel

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde görevli bir hemşirenin ve bir yoğun bakım hastasının daha Covid-19 testi pozitif çıktı.

Hastane içerisinde Covid-19’a yakalanan hemşire sayısı 3’e yükselirken bu sayının artacağı düşünülüyor.

Göğüs Hastalıkları Bölümü Yoğun Bakım Servisi’nde uzun süredir yatan bir hastanın Covid-19 testinin pozitif çıkması bulaşın nereden başladığının bulunmasını zorlaştırıyor.

Bulaşın hemşirelerden mi yoksa yoğun bakım hastasından mı yayıldığı tespit edilmeye çalışılıyor.

Öte yandan yoğun bakım hastasına 3 gün önce yapılan PCR testi ise negatif çıkmıştı. Hastanede bulaşın artması ile birlikte ciddi bir panik havası hakim sürüyor.

Tüm hastane taranacak…

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde dün 2 hemşirenin Covid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından Göğüs Hastalıkları Bölümü’nün tümü geri çağrılarak PCR testine tabi tutuldu.

Haber Kıbrıs’ın elde ettiği bilgiler doğrultusunda gece saat 02.00 sıralarında çıkan test sonuçlarında 1 hemşirenin ve yoğun bakım hastasının PCR testi pozitif çıktı.

Dün ve bugün test sonuçları pozitif çıkan hemşirelerin hastane içerisinde yeniden bir toplu bulaş riskini taşıması, endişeye neden oluyor.

Haber Kıbrıs’ın derlediği bilgilere göre Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde taramalar devam edecek.

İki hemşire pozitif çıkmıştı...

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27/12/2020 09:48