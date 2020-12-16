Hastanede ciddi bir panik yaşanıyor…

Haber Kıbrıs-Özel

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu’nda ciddi bir Covid-19 paniği yaşanıyor. Haber Kıbrıs’ın derlediği bilgilere göre ikinci ustabaşı olarak bilinen bir sağlık çalışanının Covid-19 testi pozitif çıktı.

Çok sayıda hemşire, hasta bakıcı ve doktor ile temas eden sağlık çalışanın Covid-19 testinin pozitif çıkması hastane içerisinde ciddi bir panik yaşanmasına neden oluyor.

Hastanede şu sırlarda üst düzey bir toplantı gerçekleştirildiği ve çok sayıda kişinin karantinaya alınması gerektiğinin tartışıldığı gelen bilgiler arasında.

Öte yandan sağlık çalışanın 2 gün önce çok sayıda hasta bakıcısı ve hemşire ile fotoğraf çektirerek sosyal medyadan yayınlaması ise tepkilere neden oldu.

Haber Kıbrıs’a ulaşan bazı hasta yakınların hastanedeki panik havası yaşandığını aktardı.

Öte yandan çok sayıda sağlık görevlisinin karantinaya alınması durumunda Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde işlemlerin durma noktasına gelebileceği tartışılıyor.

Temaslılar hastalar ile muhatap oluyordu…

Covid-19 testi pozitif çıkan sağlık çalışanın ekibinin ise her gün onlarca hasta ile muhatap olması nedeniyle hastanede toplu bir vaka patlaması yaşanabileceği ihtimalini akıllara getirdi.

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu’nda devam eden toplantıdan çıkacak karar ise merak konusu oldu.

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16/12/2020 20:50