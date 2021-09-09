Hastaneden acı haber: 1’i kadın 2 çocuk yoğun bakıma alındı!
09/09/2021
Lefkoşa’da bu akşam Ali Gökhan Demirbilek’in hayatını kaybetmesi ile sonuçlanan trafik kazasında yaralanan 7 yaşındaki Öykü Su Şentürk, 2 yaşındaki Murat Ateş Şentürk ve 44 yaşındaki Müzeyyen Demirbilek yoğun bakıma alındı.
Haber Kıbrıs’ın Sağlık Bakanlığı kaynaklarından elde ettiği bilgilere göre 2 çocuk ve Müzeyyen Demirbilek yoğun bakım servisine alınırken kazada diğer yaralanan Nagehan Şentürk’ün tedavisi acil serviste sürüyor.