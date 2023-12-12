Hastaneden açıklama geldi: Faruk Koca için anjiyo ihtimali

Halil Umut Meler'e saldırdıktan sonra rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın sağlık durumu hakkında Prof. Dr. Erdoğan İlkay'dan açıklama geldi.

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12/12/2023

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Hastaneden açıklama geldi: Faruk Koca için anjiyo ihtimali


Faruk Koca, mücadelenin hakemi Halil Umut Meler’e saldırarak yumruk attı. Yaşanan olayın ardından MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, hastaneye kaldırıldı.

Medicana İnternational Ankara Hastanesi kardiyoloji uzmanı Prof. Dr. Erdoğan İlkay, şu ifadeleri kullandı:

“Daha önce sağ koroner arterine stent taktığım hastamızın 190’a 100 kan basıncı ve göğsünde baskıyla geldi. EKG değişikliğinin olmasından dolayı yaşanan bir durum. 24 saat boyuncu 3 kez 2 saat arayla enzim takılacak. Şu anda kan basıncı 150’ye aşamalı olarak indirildi. Göğüs ağrısı için ilaç başlandı. İlk enzimleri normal. 2’nci ve 3’üncü enzimlerin sonucuna göre anjiyo yapıp yapmamaya karar vereceğiz. 24 saat boyunca müşahede altında tutulacak. Genel sağlık durumu şu anda iyi.”

Başkanın hastaneden sevk edildiği şeklinde çıkan görüntüler hakkında da konuşan Prof. Dr. Erdoğan İlkay, “Burası bir hastane. Yüzlerce kişi toplanıp tezahüratta bulununca kapıdan çıkarıp üst kapıdan tekrar hastaneye alarak yatışını yaptık” ifadelerini kullandı.

12/12/2023 09:59
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TAGS: Faruk Koca, anjiyo,
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