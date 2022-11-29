Hastaneden ameliyat sırasında Dünya Kupası hizmeti!

2022 Dünya Kupası, Katar’da devam ederken Polonya’dan ilginç bir fotoğraf sosyal medyaya düştü. Ameliyat olan futbol fanatiği, ameliyat sırasında Galler-İran maçını izlemek istediğini belirtti. Lokal anestezi yapılan hasta, doktorların ameliyat yaptığı sırada maçını kurulan televizyondan izledi.

Hastane sosyal medyadan yaptığı paylaşımda ‘Hastalarımız gerçekten hizmet alıyor’ notunu paylaşırken, spinal anestezi altındaki tüm beyler çok memnun ifadeleri de yer aldı.

DİŞ HEKİMİ DE TELEVİZYON KURDU

Ameliyatın fotoğrafı paylaşıldıktan sonra bir de diş hekimliğinden Dünya Kupası hizmeti geldi! Polonya’nın Gliwice şehrinde bir diş hekimliği, Polonya-Meksika maçı oynandığı sırada hastası üzerinde işlem yaparken televizyondan yayın hizmeti verdi.

Bu habere tepkiniz:



29/11/2022 09:55