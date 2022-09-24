Kayıp bebek bulundu

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nden dün kaçırılan bebek bulundu.

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde, dün yeni doğan bir bebeğin kaçırıldığı iddiası aılsız çıktı. Polis tarafından bebekle ilgili yapılan açıklamada, bebeğin kaçırılmadığı annesi tarafından bakımı için başka bir şahsa verildiği bildirildi.

Polis Basın Subaylığı'ndan alınan bilgiye göre, doğum sonrası Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Kadın Doğum Servisinde olmadığı fark edilen bebekle ilgili olarak yürütülen soruşturmada, bugün avukatı ile polise başvuran bir kadın şahısın yapılan sorgulamasında, söz konusu bebeğin annesinin ameliyat olacağı gerekçesiyle bu süreçte bebeğin bakımının üstlenmesi için anne tarafından hastanede kendisine verildiği tespit edildi. Söz konusu bebek, bakım için Sosyal Hizmetler Dairesi yetkililerine teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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24/09/2022 13:46