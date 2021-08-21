Hastaneden Peş Peşe Güzel Haberler Geliyor

Lefkoşa Acil Durum Hastanesi’nden sevindiren haberler gelmeye devam ediyor. 

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21/08/2021

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Hastaneden Peş Peşe Güzel Haberler Geliyor

Lefkoşa Acil Durum Hastanesi’nden sevindiren haberler gelmeye devam ediyor. 

6 gündür yoğun bakımda tedavi gören ülkemizin değerli sanatçılarından Acar Akalın yoğun bakımdan çıkmasının ardından 29 yaşındaki entübe hasta da bugün uyandırıldı. 3 Ağustos tarihinde yoğun bakıma alınan ve 9 Ağustos tarihinde entübe edilen 29 yaşındaki Adle Fırat bugün uyandırıldı. 10 Ağustos tarihinde 6 aylık bebeğini kaybeden Adle Fırat  normal bölümde tedavi görmeye başladı. Ayrıca, Covid-19 nedeni ile  Acil Durum Hastanesi’nde entübü edilen 3 hasta bugün uyandırıldı.

 

 

21/08/2021 18:55
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TAGS: adle fırat, yoğun bakım, entübe
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