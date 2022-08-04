Ülkemizin tanınmış kardiyologlarından Gülgün Vaiz, Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde yaşanan güvenlik sorunu nedeniyle bir açıklamada bulundı. Hastanede taşeron şirkette çalışan güvenlik görevlilerinin şirketin Maliye’den talep ettikleri ödemeyi alamaması gerekçesiyle işlerinden durdurulması konusu özelinde güvenliklerin hastanelerdeki önemine vurgu yapan Vaiz, “2007 yılında öldürülmekten kılpayı kurtuldum, hastanelerde güvenlik şarttır” ifadelerini kullandı.

Vaiz’in açıklaması şöyle:

2007 Yılında öldürülmekten kılpayı kurtuldum. hastanelerde güvenlik şarttır

O gün Devlet Hastanesi'nde kardiyoloji nöbetçisiydim. Futbol oynarken 45 yaşında erkek hastanın aniden kötüleştiği haberiyle acile koştuk. Kalp krizine bağlı hastanın kalbi durmuştu... Tüm ekip saatlerce kalp akciğer masajı yaptık. Kalp biraz çalışır gibi olunca 2.katta yoğun bakıma aldık. Saatlerce uğraşımız ne yazıkki olumsuz sonuçlandı. Kendimi toparlayıp dışarı çıktım.Yakınlarını arıyordum.18-20 yaşlarında genç bir çocuk yanıma çılgınca bağırarak geldi. Ben daha birşey demeden "öldü değilmi?"diye çığlıklar atmaya başladı. Belli ki cinnet geçiriyordu. En yakındaki cam pencereye yumruk attı. Cam kırıldı Kopan cam parçasını aldı. Üzerime doğru çok seri bir hamle yaptı. Ben donmuş bakarken yan taraftan genç bir adam çok hızlı kolunu kıvırdı. Genç çocuğu yere yatırdı sakinleştirdi.Olaydan sonra beni kurtaran kişinin Türk subayı olduğunu öğrendim.Bu olaydan sonra Devlet Hastanesi'ne güvenlik alındı.

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04/08/2022 18:38