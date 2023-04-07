Nalbantoğlu'nda güvenlik görevlisine taciz iddiası!

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde meydana gelen Cinsel Taciz meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Hasan İlgililer mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Sultan olayla ilgili bulguları aktardı. Ergüleç, huzurda bulunan zanlı Hasan İlgililer’in Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde güvenlik görevlisi olarak çalışan bir kadın şahsı oda içerisinde taciz ettiği gerekcesi ile aleyhine yapılan şikayet üzerine tutuklandığını söyledi. Polis mesele ile ilgili olarak 3 Nisan 2023 tarihinde zanlıya ulaşıldığını ve Lefkoşa Adli Şubeye gelmesi sağlanarak derdest emri gereği tutuklandığını mahkemeye aktardı. Polis, zanlının davaları görüşülünceye değin uygun bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlının yargılanıncaya değin yurtdışına çıkışını yasaklayarak, 15 bin TL nakdi teminat yatırması, haftada 1 gün polise ispat-ı vücutta bulunması ve bir kefilin 200 bin TL’lik kefalet senedi imzalaması koşuluyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi. (Kamalı Haber)

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07/04/2023 14:10