Hastanenin Randevu Sistemi Arızalı

Haber Kıbrıs-Zeynep Uyar

Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nin randevu sisteminin bir kaç gündür hizmet vermemesi vatandaşı mağdur etti.

Randevu almak isteyen vatandaşlar 1101 ve 1102 nolu telefonları aradıkları ve ulaşamadıklarını Haber Kıbrıs’ a bildirdi.

Haber Kıbrıs’ın, Lefkoşa Devlet Hastanesi Randevu Birimi’nden edindiği bilgilere göre hastane santralinde arıza olduğu ve bu arızalardan kaynaklı vatandaşların randevu sistemine ulaşmada sıkıntılar yaşanabileceği aktarıldı.