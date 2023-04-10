Hastaneye giren aç geyik lobideki bitkileri yedi

Hastanenin güvenlik müdürü Randy Hughes, geyiğin binaya sensörlü kapıdan girdiğini söyledi.

Güvenlik endişesiyle anons yapılmasının ardından görevliler, dışarı çıkarmaya çalıştıkları geyiğin etrafında yarım daire oluşturdu.

Görevlilerden biri ise geyiğin yediği bitkiden bir parça alarak onu dışarı çekmeye çalıştı. Sonunda geyik, binadan güvenli şekilde çıkarıldı.

Bölgede daha önce de benzer olaylar yaşanmış; acil servise ayıların girmeye çalıştığı bildirilmişti.

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10/04/2023 08:55