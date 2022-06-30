Hastaneye yatan çocuk Covid-19 vakalarında artış 

Güney Lefkoşa’daki Makarios Hastanesi’ne yatan çocuk koronavirüs vakalarında son günlerde artış olduğu belirtildi.

Haravgi gazetesi Makarios Hastanesi Pediatri Müdürü Avraam İlias’ın açıklamasına dayanarak, son günlerde çocuklardaki Covid-19 vakalarının arttığını belirtti.

Habere göre İlias yaptığı açıklamada, günde ortalama 2 veya 3 çocuk (koronavirüs vakası) gelirken şimdi ise bu rakamın 6 veya 7’ye çıktığını söyledi.

İlias, hastaneye başvuran Covid-19 çocuk vakaların genellikle bebekler ve 5 yaş altındaki çocuklar olduğuna dikkati çekerken çocuklarda yüksek ateş, iştahsızlık, mide-bağırsak bozuklukları gibi semptomlar görüldüğünü belirtti.

Gazete bugün hastanede 6 çocuğun tedavi gördüğünü, geçen salı günü 3 çocuğun taburcu edildiğini, 2 çocuğun ise hastaneye giriş yaptığını yazarken 6 çocuktan 2’sinin bir yaşından küçük olduğunu yazdı.

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30/06/2022 14:34