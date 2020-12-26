Hastanın nabzını dinleyen doktorlar, İspanyolca şarkı duydu

Geçen hafta New England Tıp Dergisi’nde yayımlanan 65 yaşındaki adam, kalça çıkığı şikayetiyle hastaneye gelmişti. Raporda, adamın daha önce kalçasının her iki tarafı için de protez ameliyatı geçirdiği belirtildi.

Yaşlı adam hastane yatağındayken doktorlar, bir Doppler (ultrason) cihazı kullanarak hastanın ayaklarından nabzını kontrol etmek istedi.

İşte bu noktada çok tuhaf bir şey yaşandı. Doktorlar cihazın hoparlöründen hastanın kalp atışının yanında odayı dolduran, İspanyolca sözleriyle neşeli bir melodi duyuluyordu. Melodiyi Shazam uygulamasına dinleten doktorlar, şarkının Banda El Recodo De Cruz Lizárraga'nın "Gracias Por Tu Amor"u olduğunu anladı.

Independent Türkçe'nin Livescience’dan aktardığına göre müzik sesi, ultrason cihazının yalnızca 65 yaşındaki hastanın ayağına yerleştirilmesiyle duyulduğu anlaşıldı. Zira hastane personeli cihazı kendilerinde kullandığında herhangi bir ses duyamadı.

Vaka raporunun yazarları, cihazın, hastanın protezlerine takılan bir radyo sinyalini algılamış olabileceğinden şüpheleniyor. Buna göre söz konusu sinyalin, hastanın yattığı hastane yatağı gibi diğer araçlar tarafından yakalanmış olması da mümkün.

Bunun yanı sıra raporun yazarları, bulgularını hastanenin mühendislik birimine de iletti ve mühendisler de inceleme sonucunda ekipmanlarda herhangi bir hata olmadığını bildirdi.

Raporda ayrıca, 8 ay sonra yeniden muayene edilen hastanın durumunun iyi olduğu ve ultrason cihazına başka bir “hayalet müzik” iletmediği ifade edildi.

(Independent Türkçe)

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26/12/2020 09:37