Hastunç ve Akkoyun’un ölüm nedeni belli oldu

Mustafa Hastunç ve Sedat Akkoyun’un ölüm nedenleri açıklandı.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre Taşkınköy’de kalmakta olduğu ikametgahı içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitiren Mustafa Hastunç (E-72)’un doktorundan yapılan soruşturmada ölüm sebebinin “kalp krizi” sonucu olduğu tespit edildi.

Girne’de kalmakta olduğu ikametgahı içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitiren Sedat Akkoyun (E-61)’un ise yapılan otopsisinde ölüm sebebinin “solunum ve kalp yetmezliği” sonucu olduğu tespit edildiği açıklandı. Her iki ölümle ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

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08/01/2021 13:44