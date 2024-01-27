Hatalı Sürücünün Gözünün Yaşına Bakılmadı

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, tek yönlü girişe uymayan ve belediyenin malına zarar veren kişiye uygulanan cezayı paylaşarak "Hiç kimse kusura bakmasın, tespit ettiğimiz bu tip durumlarda kimsenin gözünün yaşına ne biz ne de polisimiz bakmaz" dedi.

Başkan Şenkul, paylaşımında, "Hem tek yol gireceksin, hem de belediyenin malına zarar vereceksin. Hiç kimse kusura bakmasın tespit ettiğimiz bu tip durumlarda kimsenin gözünün yaşına ne biz ne de polisimiz bakmaz.Bizler görev yetki alanımızda olan konularda payımıza düşen devlet otoritesini uygulamaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.