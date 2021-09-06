Hatay açıklarında sızıntının neden olduğu kirlilik temizleniyor

Kıbrıs kıyıları için de tehdit oluşturan Suriye kaynaklı petrol sızıntısının Hatay’ın Samandağ ilçesinde neden olduğu kirliliğe müdahale sürüyor.

Hem kıyıda hem de açık denizde oluşan petrol birikintileri toplanıyor.

Seyit Onbaşı Gemisi ile çok sayıda römorkör Hatay’ın Samandağ ilçesi açıklarında temizlik çalışmalarına katılıyor.

Hatay Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekiplerinin de kıyıdaki çalışmaları sürüyor.

Öte yandan, sahil boyunca kirlilik gözleniyor.

Geçen hafta Suriye’den kaynaklı petrol sızıntısı sebebiyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile İskenderun Körfezi ve Mersin kıyılarında da önlemler alındı

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06/09/2021 13:34