Hatay Deniz Otobüsü ile Kıbrıs seferleri başlıyor

Hatay Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’nin en hızlı gemisi olan Hatay Deniz Otobüsü (HADO) ile Kıbrıs seferlerine hazırlanıyor.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, yakın zaman önce Hatay’a getirilerek Mersin, Kıbrıs ve Beyrut seferlerine hazırlanan, Türkiye’nin en hızlı gemisi HADO’da incelemelerde bulunarak, “Önemli projelerin sonucunda meyvelerimizi alıyoruz. Onurlu ve sevinçli anlar yaşıyoruz. Büyük bir meşakkatin ardından bu hizmeti vermiş olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Herkesin umutla beklediği günler yakın zamanda başlayacaktı. İlk deniz otobüsümüz 4 gün önce İskenderun Limanımıza geldi. Bu güzel günde bu onuru birlikte yaşamak için canlı yayında bir araya geldik. 7 tane ilçemizin denizle buluştuğu Akdeniz’in mavi sularında gemimiz bizi, Mersin, Kıbrıs ve Beyrut ile buluşturacak” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Kıbrıs Postası