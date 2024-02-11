Hatay Ortaokulu, “Yeniden Doğuş" Korosu, Şampiyon Meleklerimizi Mağusa Limanı" ile andı

Şampiyon Melekler’den Selin’in Babası Enver Karakaya, anlamlı bir bilgi paylaştı.

İşte paylaşımı

Bazen Hatay'daki insanları düşünüyorum, ailesini kaybetmiş ama arkadaşını, sokağını, mahallesini, şehrini de kaybetmiş.

Cenazesini sırtlayacak olan dostunu da, akşama taziye ziyaretine gelip yemek getirecek olan akrabasını da, davasını üstlenecek avukatını da gömmüş.

İşte o Hatay'daki Hatay Ortaokulundan, okulun müzik öğretmenleri 100 kişilik "Yeniden Doğuş" adında bir koro kurmuş. Depremde birinci derece yakınlarını da kaybeden öğrenciler 6 Şubatta Şampiyon Meleklerimizi de anmak için "Mağusa Limanı" şarkısını seslendirmiş. "Sesimizi duyurarak hem sizlerin acısını hafifletmeye destek olmak, hem de çocuklarımızın müzik ile ayağa kalkmalarına yardımcı olmak istiyoruz" demişler.

Var olun güzel insanlar, çok yaşayın güzel çocuklar...