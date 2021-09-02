Hatay Samandağ'da sahile petrol atığı vurdu

Hatay'ın Samandağ ilçesinde öğle saatlerinde deniz üzerinde petrol olduğu tahmin edilen kirlilik tespit edildi.

Sahile vuran petrol atığının nereden geldiğine yönelik Samandağ Kaymakamlığı tarafından çalışma başlatıldı. Tekebaşı Su Ürünleri Kooperatifi Çevlik Balıkçı Barınağı Başkanı Erkan Sağlamtaş, "Dün itibariyle Liman Başkanlığı'ndan denizde Kıbrıs açıklarında denizde petrol olduğu ve bizim sahillere akıntıyla sürüklendiği haberini aldık. Sabaha karşı bununla ilgili müdahale için romörkör geldi. Romörkör kaptanından Kıbrıs büyüklüğünde olduğu bilgisini aldık. Maalesef petrolün atığını sahilde inceledik. Bu petrol buraya kadar geldi. Ciddi anlamda çevresel bir felaketle karşı karşıyayız. İnşallah gerekli müdahaleler yapılır ve bu felaketten kurtuluruz" dedi.

Balıkçı Hacı Kumlu ise balık tutmaya geldiğini ve gördüğü manzara karşısında şok olduğunu ifade etti.

Suriye'nin Banyas Termik Santrali’nde meydana gelen ve büyük bir çevre felaketine dönüşen petrol sızıntısı, Akdeniz'e kıyısı olan ülkeleri tehdit ediyor.

KARAİSMAİLOĞLU: KİRLİLİK SÖZ KONUSU DEĞİL

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Akdeniz'deki Suriye kaynaklı petrol sızıntısına karşı bakanlık olarak harekete geçtiklerini ve sızıntıya karşı Akdeniz’i bariyerlerle kapattıklarını ifade etmişti. Karaismailoğlu, "Şu anda ülkemiz kıyılarında veya KKTC kıyılarına bulaşan bir kirlilik söz konusu değildir. Petrol sızıntısına karşı Akdeniz'i bariyerle kapatıyoruz" diye konuşmuştu.

CUMHURİYET

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02/09/2021 23:12