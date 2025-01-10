Hatay yeni güne depremle uyandı

Hatay’ın Yayladağı ilçesinde sabah 07.08’de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem vatandaşlar arasında panik yaşanmasına neden oldu.

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10/01/2025

Hatay yeni güne depremle uyandı

Hatay yeni güne depremle uyandı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, saat 07.08’de meydana gelen depremin büyüklüğünün 4 olduğunu açıkladı.

Sarsıntı 13,3 kilometre derinlikte gerçekleşti

Deprem vatandaşlar arasında panik yaşanmasına neden oldu.

VALİLİK: OLUMSUZ BİR DURUM YOK

Hatay Valiliği’nden yapılan açıklamada, depremde ilk belirlemelere göre olumsuz bir durumun meydana gelmediği bildirildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

“AFAD Deprem Daire Başkanlığından alınan bilgi doğrultusunda Yayladağı (Hatay) merkezli 4,0 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş olup, ilk belirlemelere göre olumsuz bir durum olmayıp, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne herhangi bir ihbar gelmemiştir.”

“UĞULTU GİBİ BİR SES GELDİ”

Depremi hisseden vatandaşlardan Mehmet Çelik Yürek, “Dükkanda oturuyordum. Bir uğultu gibi ses geldi ve geçti. 6 Şubat’ı anımsatıyor. 6 Şubat yaklaşınca tedirgin oluyoruz.” dedi.

Depremi unuttuklarını ama yeniden hatırladıklarını anlatan Mehmet Koşar ise “Depremi unuttuk sandık ama geri geldi. Bu deprem tekrardan 6 Şubat gecesini hatırlattı.” ifadelerini kullandı.

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TAGS: haber, kıbrıs
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