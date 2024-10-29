Hatay'da 13 yaşındaki kayıp kız bulundu: Suç makinesi gözaltında!

Hatay'ın İskenderun ilçesinde kayıp olarak aranan A.F. (13) adlı kız çocuğu bir evde bulundu. 9 ayrı suç kaydı bulunan ev sahibi S.C.G. (21) gözaltına alındı.

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29/10/2024

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Hatay'da 13 yaşındaki kayıp kız bulundu: Suç makinesi gözaltında!

Hatay'da 23 Ekim'de okula gittiğini söyleyerek evden ayrılan ve bir daha kendisinden haber alınamayan A.F.'nin ailesi, polise kayıp başvurusunda bulundu. Aile, bir televizyon programına katılarak da yardım istedi.

Polis ekipleri, A.F.'nin Numune Mahallesi'ndeki S.C.G.'nin evinde olduğunu tespit etti.

Adrese giden ekipler, A.F.'yi alarak Çocuk Büro Amirliği'ne teslim etti. "Kasten yaralama", "Çocuğun kaçırılması ve alıkonulması", "Açıktan hırsızlık", "Motosiklet hırsızlığı" gibi suçlardan 9 ayrı kaydı bulunduğu S.C.G., gözaltına alındı.

Ayrıca S.C.G.'nin evli olduğu, eşinin de 9 aylık hamile olduğu belirlendi.

29/10/2024 18:32
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TAGS: Hatay, kayıp kız, türkiye, haber
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