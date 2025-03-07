Hatay'da bir deprem daha!

Dün akşam saatlerinde Samandağ'da meydana gelen depremin ardından kent bir kez daha sallandı. Hatay'da merkezi Kırıkhan olan 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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07/03/2025

Hatay'da bir deprem daha!

Hatay'da merkezi Kırıkhan olan 3.6 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. Deprem verilerini AFAD paylaştı. AFAD'dan alınan bilgiye göre Kırıkhan merkezli deprem, 7 km derinliğinde, 3.6 büyüklüğünde oldu. 

Hatay Samandağ'da dün de deprem olmuştu. 22.29'da Samandağ merkezli 3.9 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

 

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TAGS: Hatay, deprem
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