Hatay'da bir deprem daha!

Hatay'da merkezi Kırıkhan olan 3.6 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. Deprem verilerini AFAD paylaştı. AFAD'dan alınan bilgiye göre Kırıkhan merkezli deprem, 7 km derinliğinde, 3.6 büyüklüğünde oldu.

Hatay Samandağ'da dün de deprem olmuştu. 22.29'da Samandağ merkezli 3.9 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.