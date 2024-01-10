Hatay'da depolar patladı tonlarca litre zeytinyağı araziye yayıldı

Hatay’ın Altınözü ilçesinde bir zeytinyağı fabrikasında depolar patladı. Patlama sonucunda tonlarca litre zeytinyağı, araziye yayıldı. Fabrika sahibi, zararlarının 14 milyon lira olduğunu söyledi.

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10/01/2024

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Hatay'da depolar patladı tonlarca litre zeytinyağı araziye yayıldı

Hatay’da bir zeytinyağı fabrikasındaki iki depo patladı, tonlarca litre zeytin yağı araziye yayıldı.

Altınözü ilçesine bağlı Yarseli Mahallesi’nde zeytinyağı fabrikası bulunan Rafi Göngör, satın aldığı 25 tonluk 2 depoyu geçen gün zeytinyağıyla doldurdu.

Güngör ve çalışanları sabah saatlerinde geldiklerinde, depoların patladığını ve tonlarca litre zeytinyağının araziye aktığını fark etti.

Fabrika sahibi Rafi Güngör, zararlarının 14 milyon lira olduğunu söyledi.

“Sabah saatlerinde bir tank patlıyor ve bütün yağ araziye dağılıyor. 2'nci tank da öğle saatlerinde patlıyor ama elden bir şey gelmiyor.” diyen Güngör, “Atık çukuru yemyeşil her şey ortada görüyorsunuz.” diye konuştu.

Güngör, atık yağın sabun yapımında kullanılacağını söyledi.

10/01/2024 18:42
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TAGS: Hatay’da depolar patladı tonlarca litre zeytinyağı araziye yayıldı
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