Hatay'da korkutan deprem! Birçok ilde hissedildi

AFAD’dan yapılan açıklamaya göre Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem birçok çevre ilden hissedilirken Hatay Valisi Rahmi Doğan, depreme ilişkin olumsuz bir durumun bildirilmediğini açıkladı. Depremin merkez üssü Kırıkhan'da, Belediye Başkanı Ayhan Yavuz, ilk belirlemelere göre 6 evin hasar gördüğünü, bunlardan ise 5'inin boşaltıldığı söyledi.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde AFAD’dan yapılan açıklamaya göre 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD'ın verilerine göre saat 21:12'de gerçekleşen deprem yerin yaklaşık 11 kilometre derinliğinde oluştu.

Çevre illerde de hissedilen deprem sonrası AFAD "an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır" açıklamasını yaptı.

BAKAN KOCA: ŞU ANA KADAR KURUMLARIMIZA HERHANGİ OLUMSUZ BİR ÇAĞRI GELMEDİ

TC Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'da Twitter hesabı üzerinden yaptığı ilk açıklamada "21.12’de Hatay Kırıkhan ilçesinde 4.8 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir. Şu ana kadar kurumlarımıza herhangi olumsuz bir çağrı gelmemiştir. Geçmiş olsun Hatay" ifadelerini kullandı.

"KURUMLARIMIZA OLUMSUZ BİR DURUM İNTİKAL ETMEMİŞTİR"

Hatay Valisi Rahmi Doğan, depreme ilişkin yaptığı açıklamada, "İlimizde 21.13'de meydana gelen depremde şu ana kadar kurumlarımıza olumsuz bir durum intikal etmemiştir. Tüm birimlerimizle alan taraması yapıyoruz. Hemşehrilerime geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.

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19/12/2022 08:57