Ev sahibi ekibin turladığı mücadele futbol sahalarında ender görülen olaylardan birine sahne oldu.

Hatayspor'da 90+3. dakikada önce kaleci Abdullah, kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Kaleye Senegalli futbolcu geçti. Ardından uzatmaların ilk devresinde oyuna giren bir diğer kaleci Yavuz Buğra Boyar da 120. dakikada kırmızı kart gördü. Oyuncu değişiklik hakkı kalmayan Hatayspor'da kaleye ikinci kez Mame Biram Diouf geçti. Diouf, penaltı atışlarında Hatayspor kalesini korudu.

Maçtan dakikalar

3. dakikada bir anda hızla ceza sahasına giren Erencan, Falette’nin müdahalesi ile yerde kaldı. Maçın hakemi tereddütsüz penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Taha Balcı penaltı vuruşunda topu kalenin üstünden auta gönderdi.

10. dakikada Sackey’nin pasında ceza yayından ceza sahasına doğru giren Emre Çolak’ın müsait pozisyonda ki şutunda top kaleci Emrullah’da kaldı.

19. dakikada Erencan’ın sağdan yerden ortasına ceza sahası ön çizgisinde bulunan Enes sert bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 0-1

21. dakikada Sackey’nin uzun pasında ceza sahası ön çizgisinde Kamara kafa ile ceza sahası içine El Kaabi’ye indirdi. El Kaabi’nin şutu üst direkten dönerken, dönen topu Kamara tamamladı, savunma son anda kale çizgisinden topu uzaklaştırdı.

45. dakikada Bülent’in pasında ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Riberio pasını aktardı. Altı pas çizgisine yakın noktada bulunan Kamara’nın şutunu kaleci Emrullah çelmeyi başardı.

46. dakika da Enes’in ara pasında topla buluşan Erencan ceza sahasına girer girermez şutunu çekti top kaleci Abdullah’ta kaldı.

52. dakikada Riberio’nun pasında sol çaprazdan ceza sahasına giren Kamara müsait pozisyonda topu ayağından fazla açınca top auta çıktı.

56. dakikada sağdan Fatih’in ortasına Kamara iyi yükseldi kafa vuruşunda topu son anda kaleci Emrullah kornere çeldi.

65. dakikada Adekugbe’nin soldan ortasına Fatih müsait pozisyonda kafa vuruşunu yaptı, ancak kaleci Emrullah bu pozisyonda başarılı oldu.

74. dakikada Sackey sağdan ortaladı, arka direkte bulunan Falette kafa ile altı pasa doğru çevirdi. Altı pas çizgisi önünde bulunan Fatih kafa vuruşu ile topu ağlara gönderdi. 1-1

78. dakikada Lobzhanidze’nin sağdan yerden ortasına ceza sahası içinde bomboş pozisyonda olan Mame Diof topu auta gönderdi.

89. dakikada Muhammed Mert’in soldan ceza sahasına pasında Riberio rakiplerini çalımladı şutunu çekti kale çizgisi önünde Lobjanidze’den önce savunma ayak koydu.

90+4 savunmanın arkasına sarkan Mete Demir'e kalesini terk ederek sert müdahalede bulunan kaleci Abdullah Yiğiter, kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı. Hatayspor'da normal süre tamamlanana kadar kaleye Diouf geçti.

95. dakikada Cenk Ahmet Kılıç’ın ara pasında topla buluşan Erencan, kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda vuruşunda top auta gitti.

120. dakikada savunmanın arkasına gönderilen topu kaleci Yavuz Buğra Boyar, uzaklaştırmak istedi. Top Erencan'ın önünde kaldı. Kalecinin Erencan'a müdahalesi sonrasında hakem Yasin Kol, kaleciye kırmızı kart gösterdi. Diouf, karşılaşmada ikinci kez Hatayspor'un kalesine geçti.

Karşılaşmanın 90 dakikası ve uzatmaları 1-1 berabere sona erdi.

Hatayspor, Eyüpspor'a penaltılarda 5-4 üstünlük kurarak, 5. tura yükseldi.

Hatayspor'da Diouf, Adekugbe, Riberio, Traore ve Falette penaltı atışlarını gole çevirirken, Lobjanidze ise penaltı atışından yararlanamadı.

Eyüpspor'da ise Bekir Yılmaz, Erencan Yardımcı, Mete Kaan Demir ve Cenk Ahmet Akkılıç penaltı atışını gole çevirirken, Gökcan Kaya ve Enes Keskin penaltı atışlarını gole çeviremedi.

Stat: Yeni Hatay

Hakemler: Yasin Kol, Mehmet Kısal, Murat Ergin Gözütok

Atakaş Hatayspor: Abdullah Yiğiter, Bülent Cevahir (Dk. 50 Adekugbe), Falette, Fatih Kurucuk, Popov, Sackey (Dk. 80 Traore), Riberio, Saint Louis, Kamara (Dk. 62 Lobjanidze), Emre Çolak (Dk. Muhammed Mert - Dk. 91Yavuz Buğra Boyar ), El Kaabi (Dk. 62 Diouf)

Eyüpspor: Emrullah Şalk, Mikail Okyar (Dk. 98 Uğur Akdemir), Mehmet Uslu, Mohammed (Dk. 115 Mezague), Yalçın Kılınç, Taşkın İlter (Dk. 71 Bekir Yılmaz), Muhammed Akarslan (Dk. 82 Gökcan Kaya), Enes Keskin, Taha Balcı (Dk. 71 Mete Kaan Demir), Caner Hüseyin Bağ (Dk. 82 Cenk Ahmet Alkılıç), Erencan Yardımcı

Goller: Dk. 19 Enes Keskin (Eyüpspor), Dk. 74 Fatih Kurucuk (Atakaş Hatayspor)

Kırmızı kartlar: 90+3 Abdullah Yiğiter Dk. 120 Yavuz Buğra Boyar (kaleci) (Atakaş Hatayspor)

Sarı kartlar: Dk. 2 Falette, Dk. 61 Emre Çolak, Dk. 77 Riberio Dk. 88 Saint Louis Dk. 90+3 Fatih Kurucuk, Dk. 107 Diouf (Atakaş Hatayspor) Dk. 65 Muhammed Akarslan Dk. 75 Enes Keskin, Dk. 86 Mohammed Dk. 90+3 Bekir Yılmaz (Eyüpspor)

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03/12/2021 09:56