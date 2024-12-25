Hatayspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay ile yollar ayrıldı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, teknik direktör Rıza Çalımbay ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını duyurdu.

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25/12/2024

Hatayspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay ile yollar ayrıldı

Kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Rıza Çalımbay ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Rıza Çalımbay ve ekibine emekleri için teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Hatayspor, ligde çıktığı 16 maçta topladığı 9 puanla 18. sırada bulunuyor.

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TAGS: Hatayspor, Rıza Çalımbay
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