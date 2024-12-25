Hatayspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay ile yollar ayrıldı

Kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Rıza Çalımbay ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Rıza Çalımbay ve ekibine emekleri için teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Hatayspor, ligde çıktığı 16 maçta topladığı 9 puanla 18. sırada bulunuyor.