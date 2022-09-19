Hatayspor'da teknik direktörlük görevine Volkan Demirel getirildi

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor'da teknik direktörlük görevine Volkan Demirel getirildi.

ads ads ads ads
19/09/2022

ads
ads
Hatayspor'da teknik direktörlük görevine Volkan Demirel getirildi

Atakaş Hatayspor Kulübünün onursal başkanı Lütfü Savaş, Antakya EXPO alanında gazetecilere yaptığı açıklamada, ligde 6 haftalık periyot sonunda alışmadıkları bir durumla karşı karşıya kaldıklarını söyledi.

Sezon başında Serkan Özbalta ile anlaştıklarını anımsatan Savaş, şunları kaydetti:

"Sonuç itibarıyla ne kadar top sizde olsa da 'güzel oynadık' desek de maç sonucu negatif yansıdı. İki gün önce de hocamızla anlaşarak ayrıldık. Bugün istifa edecek. Bu kötü gidişi durdurmak adına da yönetimimiz harıl harıl çalıştı. Belli hocalarla görüşme yaptık. Finalinde Volkan Demirel'le el sıkıştık. Bugün Serkan Özbalta ile ayrıldıktan sonra Volkan hocayla resmi imza atacağız."

19/09/2022 12:19
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: Hatayspor
MANŞETLER

HK SPOR

Çağkan Yapı İskele ve Omağ Development Rallisi tamamlandı

HK SPOR

Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu’nun organize ettiği ve ana sponsorluğunu Basel Holding’in üstlendiği 2022 Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonası beşinci yarışı, Çağkan Yapı İskele Sistemleri ve Omağ Development sponsorluğunda yapıldı. Ralli, dün (18 Eylül Pazar) geçilen 7 etabın ardından tamamlandı. Rallinin kazananı Drift NEU Racing Team’den Enver Haskasap-Güner Şevketoğlu ikilisi oldu.

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.