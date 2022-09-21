Hatayspor'da Volkan Demirel dönemi

Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, teknik direktör Volkan Demirel ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

ads ads ads ads
21/09/2022

ads
ads
Hatayspor'da Volkan Demirel dönemi

Teknik direktör Serkan Özbalta ile yollarını ayıran Hatayspor yeni teknil direktörünü buldu.

Bordo beyazlı ekip Volkan Demirel ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Volkan Demirel, geçen sezon son olarak Fatih Karagümrük'ü çalıştırmış ve önemli sonuçlar almıştı.

Ligde gerinde kalan 7 haftada galibiyeti bulunmayan Atakaş Hatayspor 1 puana sahip.

Volkan Demirel, Hatayspor ile ilk maçına milli aranın ardından Demir Grup Sivasspor karşısında çıkacak.

21/09/2022 13:41
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: Hatayspor, Volkan Demirel, dönem,
MANŞETLER

HK SPOR

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.