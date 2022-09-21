Hatayspor'da Volkan Demirel dönemi
Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, teknik direktör Volkan Demirel ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.
21/09/2022
Teknik direktör Serkan Özbalta ile yollarını ayıran Hatayspor yeni teknil direktörünü buldu.
Bordo beyazlı ekip Volkan Demirel ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.
Volkan Demirel, geçen sezon son olarak Fatih Karagümrük'ü çalıştırmış ve önemli sonuçlar almıştı.
Ligde gerinde kalan 7 haftada galibiyeti bulunmayan Atakaş Hatayspor 1 puana sahip.
Volkan Demirel, Hatayspor ile ilk maçına milli aranın ardından Demir Grup Sivasspor karşısında çıkacak.