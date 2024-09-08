Hatayspor'un yeni teknik direktörü Rıza Çalımbay oldu

Özhan Pulat ile yollarını ayıran Hatayspor, Rıza Çalımbay ile anlaştı.

Akdeniz temsilcisi, tecrübeli çalıştırıcı ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüp tarafından yapılan duyuruda, "Teknik direktör Rıza ÇALIMBAY ile 1 yıllık sözleşme imzaladık. Hocamıza hoş geldin diyor, yeni görevinde başarılar diliyoruz." ifadeleri yer aldı.

Hatayspor bu sezon ligde oynadığı 4 maçta 1 puan alabildi. Bordo beyazlılar 3 maçı kaybetti.