Hatayspor'un yeni teknik direktörü Rıza Çalımbay oldu
Hatayspor, teknik direktör Rıza Çalımbay ile anlaştıklarını açıkladı.
08/09/2024
Özhan Pulat ile yollarını ayıran Hatayspor, Rıza Çalımbay ile anlaştı.
Akdeniz temsilcisi, tecrübeli çalıştırıcı ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.
Kulüp tarafından yapılan duyuruda, "Teknik direktör Rıza ÇALIMBAY ile 1 yıllık sözleşme imzaladık. Hocamıza hoş geldin diyor, yeni görevinde başarılar diliyoruz." ifadeleri yer aldı.
Hatayspor bu sezon ligde oynadığı 4 maçta 1 puan alabildi. Bordo beyazlılar 3 maçı kaybetti.08/09/2024 20:19