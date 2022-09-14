Hatice Gülsen Amber hayatını kaybetti

Lefkoşa Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavi görmekte olan Hatice Gülsen Amber (K-72),hayatını kaybetti.

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14/09/2022

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Hatice Gülsen Amber hayatını kaybetti

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavi görmekte olan Hatice Gülsen Amber (K-72),hayatını kaybetti.

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamaya göre:11.09.2022 tarihinde, rahatsızlığı nedeniyle Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavi görmekte olan Gazimağusa’da sakin Hatice Gülsen AMBER(K-72), yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirmiştir.  Adı edilenin yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin tespiti için  “kan ve doku” örnekleri alınmış olup, ölüm sebebi yapılacak tetkiklerin ardından belli olacaktır. Soruşturma devam etmektedir.

14/09/2022 12:10
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TAGS: Hatice Gülsen Amber, vefat,
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