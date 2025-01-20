Hava açık ve az bulutlu

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20/01/2025

Hava açık ve az bulutlu

Meteoroloji Dairesi’nin son tahminlerine göre, 18-24 Ocak tarihleri arasında bölge, yüksek basınç sistemi ile soğuk ve nispeten nemli, periyodun son günleri ise alçak basınç sistemi ile soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Hava, açık ve az bulutlu olacak. Hava sıcaklığı ise iç kesimlerde ve sahillerde 19-22 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar, periyodun ilk yarısında kuzey ve batı, ikinci yarısında ise kuzey ve doğu yönlerden orta kuvvette esecek.

YAYIN TARİHİ:
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TAGS: hava durumu
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