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Hava açık ve az bulutlu

Meteoroloji Dairesi’nin 7-13 Kasım tarihlerini kapsayan hava tahmin raporu...

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06/11/2019

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Hava açık ve az bulutlu

Meteoroloji Dairesi, genellikle yüksek basınç sistemi ile ılık ve nemli hava kütlesinin etkisi  altında  kalacak bölgede en yüksek hava sıcaklığının iç kesimler ve sahillerde 26-29 derece dolaylarında olacağını duyurdu.
Meteoroloji Dairesi’nin 7-13 Kasım tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre hava genellikle açık ve az bulutlu olacak.

Rüzgar, genellikle Kuzey ve Doğu yönlerden orta kuvvette esecek.

06/11/2019 16:43
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TAGS: hava, nasıl, olacak, haber, kıbrıs,
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