Hava açık ve az bulutlu, Sıcaklık 32-35 derece dolaylarında seyredecek

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23/09/2024

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Hava açık ve az bulutlu, Sıcaklık 32-35 derece dolaylarında seyredecek

 Havanın gelecek hafta pazartesi gününe kadar açık ve az bulutlu olması; hava sıcaklığının ise 32-35 derece dolaylarında seyretmesi bekleniyor.

Meteoroloji Dairesi’nin son tahminlerine göre, 24-30 Eylül tarihleri arasında bölge alçak basınç sistemiyle, ılık ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak. Hava yarın parçalı ve az bulutlu, diğer günler açık ve az bulutlu olacak.

En yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde 32-35 derece, sahillerde ise 28-31 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar genellikle güney ve batı yönlerden orta kuvvette esecek.

23/09/2024 18:33
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TAGS: Hava, az bulutlu, Sıcaklık
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