Hava bugün nasıl olacak?

Bölgemizin alçak basınç sistemi ile üst atmosferdeki serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması beklenmektedir. hava parçalı çok bulutlu zamanla yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu geçecek. Hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında seyretmesi beklenmektedir.

Bugün akşama kadar yurtta hava parçalı çok bulutlu zamanla yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu geçecek. rüzgar kuzey ve batı yönlerden orta kuvvette esecek.

Denizlerde fırtına beklenmiyor