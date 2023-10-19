Hava bugün nasıl olacak?
19/10/2023
Bölgemizin alçak basınç sistemi ile üst atmosferdeki serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması beklenmektedir. Hava parçalı bulutlu yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu geçecek.
Hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında seyretmesi beklenmektedir.
Rüzgar güney ve bati yönlerden orta kuvvette esecek.
BÖLGELERİMİZE GÖRE BUGÜN AKŞAMA KADAR YURTTA HAVA:
Kuzey Sahil Ve Beşparmaklar
PARÇALI BULUTLU YER YER SAĞANAK VEYA GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR GÜNEY VE BATI YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ESECEK.
|Bölge
|Durum
|Min
|Max
|GIRNE
|PARÇALI BULUTLU SAĞANAK VEYA GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞMURLU
|°C
|28 °C
|ÇAMLIBEL
|PARÇALI BULUTLU SAĞANAK VEYA GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞMURLU
|°C
|28 °C
|LAPTA
|PARÇALI BULUTLU SAĞANAK VEYA GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞMURLU
|°C
|26 °C
|AKDENİZ
|PARÇALI BULUTLU SAĞANAK VEYA GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞMURLU
|°C
|28 °C
|BOĞAZ
|PARÇALI BULUTLU SAĞANAK VEYA GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞMURLU
|°C
|24 °C
|ALEVKAYA
|PARÇALI BULUTLU SAĞANAK VEYA GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞMURLU
|°C
|25 °C
|ESENTEPE
|PARÇALI BULUTLU SAĞANAK VEYA GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞMURLU
|°C
|25 °C
Batı Mesarya
PARÇALI BULUTLU YER YER SAĞANAK VEYA GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR GÜNEY VE BATI YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ESECEK.
|Bölge
|Durum
|Min
|Max
|LEFKE
|PARÇALI BULUTLU SAĞANAK VEYA GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞMURLU
|°C
|26 °C
|GÜZELYURT
|PARÇALI BULUTLU SAĞANAK VEYA GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞMURLU
|°C
|28 °C
Orta Mesarya
PARÇALI BULUTLU YER YER SAĞANAK VEYA GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR GÜNEY VE BATI YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ESECEK.
|Bölge
|Durum
|Min
|Max
|LEFKOŞA
|PARÇALI BULUTLU SAĞANAK VEYA GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞMURLU
|°C
|29 °C
|ERCAN
|PARÇALI BULUTLU SAĞANAK VEYA GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞMURLU
|°C
|29 °C
Doğu Mesarya
PARÇALI BULUTLU YER YER SAĞANAK VEYA GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR GÜNEY VE BATI YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ESECEK.
|Bölge
|Durum
|Min
|Max
|GEÇİTKALE
|PARÇALI BULUTLU SAĞANAK VEYA GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞMURLU
|°C
|29 °C
|BEYARMUDU
|PARÇALI BULUTLU SAĞANAK VEYA GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞMURLU
|°C
|27 °C
Doğu Sahil
PARÇALI BULUTLU YER YER SAĞANAK VEYA GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR GÜNEY VE BATI YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ESECEK.
|Bölge
|Durum
|Min
|Max
|GAZİMAĞUSA
|PARÇALI BULUTLU SAĞANAK VEYA GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞMURLU
|°C
|28 °C
|İSKELE
|PARÇALI BULUTLU SAĞANAK VEYA GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞMURLU
|°C
|28 °C
Karpaz
PARÇALI BULUTLU YER YER SAĞANAK VEYA GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR GÜNEY VE BATI YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ESECEK.
|Bölge
|Durum
|Min
|Max
|YENİERENKÖY
|PARÇALI BULUTLU SAĞANAK VEYA GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞMURLU
|°C
|27 °C
DENİZLERDE HAVA
BÖLGE GENELİNDE FIRTINA BEKLENMİYOR.
Taurus
|Bölge:Taurus
|PARÇALI BULUTLU YER YER SAĞANAK VEYA GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR GÜNEY VE BATI'DAN 3 İLE 5 KUVVETİNDE ESECEK. DENİZ ORTA DALGALI. TAHMİNİ DALGA YÜKSEKLİĞİ 1 İLE 2 METRE. GÖRÜŞ İYİ YAĞIŞ ANINDA ORTA.
Crusade
|Bölge: Crusade
|PARÇALI BULUTLU YER YER SAĞANAK VEYA GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR GÜNEY VE BATI'DAN 3 İLE 5 KUVVETİNDE ESECEK. DENİZ ORTA DALGALI. TAHMİNİ DALGA YÜKSEKLİĞİ 1 İLE 2 METRE. GÖRÜŞ İYİ YAĞIŞ ANINDA ORTA.
Delta
|Bölge: Delta
|PARÇALI BULUTLU YER YER SAĞANAK VEYA GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE BATI'DAN 3 İLE 5 KUVVETİNDE ESECEK. DENİZ ORTA DALGALI. TAHMİNİ DALGA YÜKSEKLİĞİ 1 İLE 2 METRE. GÖRÜŞ İYİ YAĞIŞ ANINDA ORTA.
|UYARI !!!
ORMAN YANGIN OLASILIĞI " MEVCUT "!UYARI !!!
ULTRAVİYOLE RADYASYONU " ORTA "!