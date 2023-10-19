Hava bugün nasıl olacak?

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19/10/2023

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Hava bugün nasıl olacak?

Bölgemizin alçak basınç sistemi ile üst atmosferdeki serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması beklenmektedir. Hava parçalı bulutlu yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu geçecek.

Hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında seyretmesi beklenmektedir.

Rüzgar güney ve bati yönlerden orta kuvvette esecek.

BÖLGELERİMİZE GÖRE BUGÜN AKŞAMA KADAR YURTTA HAVA:

Kuzey Sahil Ve Beşparmaklar

PARÇALI BULUTLU YER YER SAĞANAK VEYA GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR GÜNEY VE BATI YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ESECEK.

Bölge Durum Min Max
GIRNE PARÇALI BULUTLU SAĞANAK VEYA GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞMURLU °C 28 °C
ÇAMLIBEL PARÇALI BULUTLU SAĞANAK VEYA GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞMURLU °C 28 °C
LAPTA PARÇALI BULUTLU SAĞANAK VEYA GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞMURLU °C 26 °C
AKDENİZ PARÇALI BULUTLU SAĞANAK VEYA GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞMURLU °C 28 °C
BOĞAZ PARÇALI BULUTLU SAĞANAK VEYA GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞMURLU °C 24 °C
ALEVKAYA PARÇALI BULUTLU SAĞANAK VEYA GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞMURLU °C 25 °C
ESENTEPE PARÇALI BULUTLU SAĞANAK VEYA GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞMURLU °C 25 °C

Batı Mesarya

PARÇALI BULUTLU YER YER SAĞANAK VEYA GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR GÜNEY VE BATI YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ESECEK.

Bölge Durum Min Max
LEFKE PARÇALI BULUTLU SAĞANAK VEYA GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞMURLU °C 26 °C
GÜZELYURT PARÇALI BULUTLU SAĞANAK VEYA GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞMURLU °C 28 °C

Orta Mesarya

PARÇALI BULUTLU YER YER SAĞANAK VEYA GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR GÜNEY VE BATI YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ESECEK.

Bölge Durum Min Max
LEFKOŞA PARÇALI BULUTLU SAĞANAK VEYA GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞMURLU °C 29 °C
ERCAN PARÇALI BULUTLU SAĞANAK VEYA GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞMURLU °C 29 °C

Doğu Mesarya

PARÇALI BULUTLU YER YER SAĞANAK VEYA GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR GÜNEY VE BATI YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ESECEK.

Bölge Durum Min Max
GEÇİTKALE PARÇALI BULUTLU SAĞANAK VEYA GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞMURLU °C 29 °C
BEYARMUDU PARÇALI BULUTLU SAĞANAK VEYA GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞMURLU °C 27 °C

Doğu Sahil

PARÇALI BULUTLU YER YER SAĞANAK VEYA GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR GÜNEY VE BATI YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ESECEK.

Bölge Durum Min Max
GAZİMAĞUSA PARÇALI BULUTLU SAĞANAK VEYA GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞMURLU °C 28 °C
İSKELE PARÇALI BULUTLU SAĞANAK VEYA GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞMURLU °C 28 °C

Karpaz

PARÇALI BULUTLU YER YER SAĞANAK VEYA GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR GÜNEY VE BATI YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ESECEK.

Bölge Durum Min Max
YENİERENKÖY PARÇALI BULUTLU SAĞANAK VEYA GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞMURLU °C 27 °C

DENİZLERDE HAVA

BÖLGE GENELİNDE FIRTINA BEKLENMİYOR.

Taurus

Bölge:Taurus
PARÇALI BULUTLU YER YER SAĞANAK VEYA GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR GÜNEY VE BATI'DAN 3 İLE 5 KUVVETİNDE ESECEK. DENİZ ORTA DALGALI. TAHMİNİ DALGA YÜKSEKLİĞİ 1 İLE 2 METRE. GÖRÜŞ İYİ YAĞIŞ ANINDA ORTA.

Crusade

Bölge: Crusade
PARÇALI BULUTLU YER YER SAĞANAK VEYA GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR GÜNEY VE BATI'DAN 3 İLE 5 KUVVETİNDE ESECEK. DENİZ ORTA DALGALI. TAHMİNİ DALGA YÜKSEKLİĞİ 1 İLE 2 METRE. GÖRÜŞ İYİ YAĞIŞ ANINDA ORTA.

Delta

Bölge: Delta
PARÇALI BULUTLU YER YER SAĞANAK VEYA GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE BATI'DAN 3 İLE 5 KUVVETİNDE ESECEK. DENİZ ORTA DALGALI. TAHMİNİ DALGA YÜKSEKLİĞİ 1 İLE 2 METRE. GÖRÜŞ İYİ YAĞIŞ ANINDA ORTA.
 
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19/10/2023 08:56
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TAGS: hava durumu
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