Hava bugün nasıl olacak?

Bölge genelinde alçak basınç sistemi ile üst atmosferdeki soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altına giren hava, bugün parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek.

Hava Sıcaklığı:

Meteoroloji yetkililerinin açıklamasına göre, hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

Rüzgar Uyarısı:

Rüzgarın güney ve batı yönlerden orta kuvvette, zaman zaman ise kuvvetli olarak esmesi öngörülüyor. Yetkililer, özellikle kuvvetli rüzgarın etkili olabileceği saatlerde dikkatli olunması gerektiği konusunda vatandaşları uyardı.