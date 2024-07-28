Hava bugün nasıl olacak?

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28/07/2024

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Hava bugün nasıl olacak?

Meteoroloji Dairesi, bugün hava sıcaklıklarının iç kesimlerde 39 – 42 °C, sahillerde ise 34 – 37 °C olacağını ve gün boyu açık hava koşullarının hakim olacağını duyurdu.

Meteoroloji Dairesi tarafından yapılan açıklamaya göre, bugün hava açık olacak.

Alçak basınç sisteminin etkisi altında kalan bölgede, sıcak, açık ve nispeten nemli hava koşulları hakim olacak.

En yüksek hava sıcaklığının iç kesimlerde: 39 – 42 °C, sahillerde: 34 – 37 °C olması bekleniyor.

Rüzgarın güney ve batı yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.

28/07/2024 10:29
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TAGS: Hava bugün nasıl olacak?
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