Hava bugün nasıl olacak?
06/06/2019
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Hava sıcaklığı hafta boyunca 33-36 derece dolaylarında olacak.
Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, 6 -12 Haziran tarihleri arasında bölge, alçak basınç sistemi ile sıcak ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.
Hava bugün ve yarın az bulutlu ve açık; Cumartesi günü az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu ve sabah saatleri sisli; Pazar günü parçalı çok bulutlu; Pazartesi az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu; Salı günü parçalı bulutlu ve Çarşamba günü az bulutlu zamanla parçalı bulutlu geçecek.
En yüksek hava sıcaklığı, genellikle iç kesimlerde 33 - 36 derece, sahillerde 27 - 30 derece dolaylarında seyredecek.
Rüzgar, genellikle güney ve batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli olarak esecek.