HABER KIBRIS

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Hava bugün nasıl olacak?

Hava açık ve az bulutlu geçecek.

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29/07/2019
HK

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Hava bugün nasıl olacak?

Bölgemizin alçak basinç sistemi ile sicak hava kütlesinin etkisi altinda kalmasi beklenmektedir. Hava açık ve az bulutlu geçecek.

HAVA SICAKLIĞI

Mevsim normallerinin 2 ile 3 derece üzerinde seyretmesi beklenmektedir. İç kesimlerde 37-40, sahillerde 33-36 derece dolaylarında seyretmesi bekleniyor

RÜZGAR

Güney ve bati yönlerden orta kuvvette esmesi beklenmektedir.


ULTRAVİYOLE RADYASYONU ÇOK YÜKSEK

Gerekli tedbirler alınmadan özellikle 11:00 - 16:00 saatleri arasında 10 dk. dan fazla güneş altında kalınmaması gerekmektedir.

 

 

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TAGS: hava sıcaklığı, haber, kıbrıs
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