Hava bugün nasıl olacak?
Sıcak hava devam edecek mi?
05/08/2019
K.K.T.C. Meteoroloji Dairesi
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Bölgemizin alçak basınç sistemi ile sıcak hava kütlesinin etkisi altında kalması beklenmektedir. Hava açık ve az bulutlu öğleden sonra parçalı bulutlu geçecek.
HAVA SICAKLIĞI
Mevsim normalleri civarında seyretmesi beklenmektedir. En yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde 36-39 sahillerde ise 32 -35 derece dolaylarında seyretmesi bekleniyor
RÜZGAR
Kuzey ve batı yönlerden orta kuvvette esmesi beklenmektedir.
DENİZLERDE HAVA
Bölge genelinde fırtına beklenmiyor.
ORMAN YANGIN OLASILIĞI "ÇOK YÜKSEK".
ULTRAVİYOLE RADYASYONU "ÇOK YÜKSEK".