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Hava bugün nasıl olacak?

Hava sıcaklığı, mevsim normallerinin 2 ile 3 derece üzerinde

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19/11/2019
HK

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Hava bugün nasıl olacak?

Bölgemizin yüksek basınç sistemi ile serin ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması beklenmektedir. Hava açık ve az bulutlu geçecek.

HAVA SICAKLIĞI

Mevsim normallerinin 2 ile 3 derece üzerinde seyretmesi beklenmektedir.

RÜZGAR

Kuzey ve batı yönlerden orta kuvvette esecek.

DENİZLERDE HAVA

Bölge genelinde fırtına beklenmiyor. Açık ve az bulutlu geçecek. Rüzgar kuzey ve batıdan 3 ile 5 kuvvetinde esecek. Deniz orta dalgalı. Tahmini dalga yüksekliği 1 ile 2 metre. Görüş iyi.

KIBRIS GENELİNDE SON DURUM

19/11/2019 09:32
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TAGS: hava durumu, haber, kıbrıs
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