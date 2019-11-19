Hava bugün nasıl olacak?
Hava sıcaklığı, mevsim normallerinin 2 ile 3 derece üzerinde
19/11/2019
HK
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Bölgemizin yüksek basınç sistemi ile serin ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması beklenmektedir. Hava açık ve az bulutlu geçecek.
HAVA SICAKLIĞI
Mevsim normallerinin 2 ile 3 derece üzerinde seyretmesi beklenmektedir.
RÜZGAR
Kuzey ve batı yönlerden orta kuvvette esecek.
DENİZLERDE HAVA
Bölge genelinde fırtına beklenmiyor. Açık ve az bulutlu geçecek. Rüzgar kuzey ve batıdan 3 ile 5 kuvvetinde esecek. Deniz orta dalgalı. Tahmini dalga yüksekliği 1 ile 2 metre. Görüş iyi.
KIBRIS GENELİNDE SON DURUM