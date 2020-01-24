Hava bugün nasıl olacak?

24 Ocak 2020 hava durumu

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24/01/2020

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Hava bugün nasıl olacak?

Bölgemizin alçak basınç sistemi ile soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması beklenmektedir. Hava parçalı zamanla az bulutlu geçecek.

Hava sıcaklığı

Mevsim normallerinin 3 ile 5 derece altında seyretmesi beklenmektedir.

Rüzgar

Kuzey ve doğu yönlerden kuvvetli zaman zaman fırtına şeklinde esecek.

Yapılan son meteorolojik değenlendirmeler ışığında rüzgarın kuzey ve doğu yönlerden kuvvetli (39-49 km/saat) zaman zaman fırtına (62-74 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı yetkililerin ve vatandaşların tedbirli olmaları tavsiye edilir.

24/01/2020 10:10
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TAGS: hava durumu, haber, kıbrıs
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