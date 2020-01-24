Hava bugün nasıl olacak?
24 Ocak 2020 hava durumu
24/01/2020
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Bölgemizin alçak basınç sistemi ile soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması beklenmektedir. Hava parçalı zamanla az bulutlu geçecek.
Hava sıcaklığı
Mevsim normallerinin 3 ile 5 derece altında seyretmesi beklenmektedir.
Rüzgar
Kuzey ve doğu yönlerden kuvvetli zaman zaman fırtına şeklinde esecek.
Yapılan son meteorolojik değenlendirmeler ışığında rüzgarın kuzey ve doğu yönlerden kuvvetli (39-49 km/saat) zaman zaman fırtına (62-74 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı yetkililerin ve vatandaşların tedbirli olmaları tavsiye edilir.