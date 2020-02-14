Hava bugün nasıl olacak?

Bölgemizin alçak basınç sistemi ile soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması beklenmektedir. Hava parçalı çok bulutlu geçecek.

Hava sıcaklığı Mevsim normalleri civarında seyredecek.

Rüzgar Kuzey ve doğu yönlerden kuvvetli yer yer fırtınamsı olarak esmesi beklenmektedir.

Yapılan son meteorolojik değerlendirmeler ışığında rüzgarın bu akşam saatlerinden itibaren kuzey ve doğu yönlerden kuvvetli (39-49 km/saat) zaman zaman fırtınamsı (50-61 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı yetkililerin ve vatandaşların tedbirli olmaları tavsiye edilir.

14/02/2020 09:42