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Hava bugün nasıl olacak? 8 Ağustos 2019

ULTRAVİYOLE RADYASYONU ÇOK YÜKSEK

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08/08/2019
HK

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Hava bugün nasıl olacak? 8 Ağustos 2019

Bölgemizin alçak basınç sistemi ile sıcak hava kütlesinin etkisi altında kalması beklenmektedir. Hava açık ve az bulutlu geçecek.

HAVA SICAKLIĞI

Mevsim normalleri civarında seyretmesi beklenmektedir.En yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde 37-40, sahillerde ise 33-36 derece dolaylarında olacak

RÜZGAR

Kuzey ve batı yönlerden orta kuvvette esmesi beklenmektedir.

ULTRAVİYOLE RADYASYONU ÇOK YÜKSEK

Gerekli tedbirler alınmadan özellikle 11:00 - 16:00 saatleri arasında 10 dk. dan fazla güneş altında kalınmaması gerekmektedir

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TAGS: hava durumu
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