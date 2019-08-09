HABER KIBRIS

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Hava bugün nasıl olacak? 9 Ağustos 2018

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09/08/2019
HK

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Hava bugün nasıl olacak? 9 Ağustos 2018

Bölgemizin alçak basınç sistemi ile sıcak hava kütlesinin etkisi altında kalması beklenmektedir. Hava açık ve az bulutlu geçecek.

Hava sıcaklığı

Mevsim normallerinin 2 ile 3 derece üzerinde seyretmesi beklenmektedir.

Rüzgar

Güney ve batı yönlerden orta kuvvette esmesi beklenmektedir.


ULTRAVİYOLE RADYASYONU ÇOK YÜKSEK

Gerekli tedbirler alınmadan özellikle 11:00 - 16:00 saatleri arasında 10 dk. dan fazla güneş altında kalınmaması gerekmektedir

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TAGS: hava durumu, haberler, haber kıbrıs
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