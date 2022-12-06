Hava bugünden itibaren 4 gün yağmurlu olacak

Meteoroloji Dairesi havanın bugünden itibaren 4 gün boyunca yağmurlu olacağını kaydetti.

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06/12/2022

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Hava bugünden itibaren 4 gün yağmurlu olacak

Meteoroloji Dairesi havanın bugünden itibaren 4 gün boyunca yağmurlu olacağını kaydetti.

Meteoroloji Dairesi’nin 6-12 Aralık tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, bölge alçak basınç sistemi ile serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Rapora göre yarın az bulutlu zamanla parçalı bulutlu yer yer hafif sağanak yağmurlu; Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri parçalı çok bulutlu yer yer sağanak yağmurlu; Cumartesi parçalı az bulutlu; Pazar ve Pazartesi günleri ise parçalı bulutlu geçecek.

En yüksek hava sıcaklığının genellikle iç kesimler ve sahillerde 20 – 23 derece dolaylarına seyredeceği dönem  süresince rüzgar ise genellikle kuzey ve doğu yönlerden orta kuvvette esecek.

06/12/2022 08:16
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TAGS: hava, nasıl, olacak, haber, kıbrıs,
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