Hava durumu 14 Nisan 2021
Bölgemizin yüksek basınç sistemi ile ılık ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması beklenmektedir. Hava az bulutlu zamanla parçalı bulutlu geçecek.
14/04/2021
Bölgemizin yüksek basınç sistemi ile ılık ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması beklenmektedir. Hava az bulutlu zamanla parçalı bulutlu geçecek.
Hava sıcaklığı mevsim normallerinin 3 ile 5 derece altında seyretmesi beklenmektedir. En yükske hava sıcaklığı iç kesimlerde ve sahillerde 22 – 25 derece dolaylarında olacak
Rüzgar Kuzey ve batı yönlerden orta kuvvette esecek.