Hava durumu 14 Nisan 2021

Bölgemizin yüksek basınç sistemi ile ılık ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması beklenmektedir. Hava az bulutlu zamanla parçalı bulutlu geçecek.

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14/04/2021

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Hava durumu 14 Nisan 2021

Bölgemizin yüksek basınç sistemi ile ılık ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması beklenmektedir. Hava az bulutlu zamanla parçalı bulutlu geçecek.

Hava sıcaklığı mevsim normallerinin 3 ile 5 derece altında seyretmesi beklenmektedir. En yükske hava sıcaklığı iç kesimlerde ve sahillerde 22 – 25 derece dolaylarında olacak

Rüzgar Kuzey ve batı yönlerden orta kuvvette esecek.

 

14/04/2021 08:28
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TAGS: kktc hava durumu, kktc hava, hava durumu
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