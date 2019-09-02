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Hava Durumu 2 Eylül 2019

HAVA AÇIK VE AZ BULUTLU GEÇECEK.

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02/09/2019

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Hava Durumu 2 Eylül 2019

Meteorolojik Görünüm

BÖLGEMİZİN ALÇAK BASINÇ SİSTEMİ İLE SICAK HAVA KÜTLESİNİN ETKİSİ ALTINDA KALMASI BEKLENMEKTEDİR. HAVA AÇIK VE AZ BULUTLU GEÇECEK.

HAVA SICAKLIĞI

MEVSİM NORMALLERİNİN 2 İLE 3 DERECE ÜZERİNDE SEYRETMESİ BEKLENMEKTEDİR. 

EN YÜKSEK HAVA SICAKLIĞI İÇ KESİMLERDE 35 – 38, SAHİLLERDE 31- 34 DERECE

RÜZGAR

GÜNEY VE BATI YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ESMESİ BEKLENMEKTEDİR.

ULTRAVİYOLE RADYASYONU ÇOK YÜKSEK

Gerekli tedbirler alınmadan özellikle 11:00 - 16:00 saatleri arasında 10 dk. dan fazla güneş altında kalınmaması gerekmektedir.

ORMAN YANGIN OLASILIĞI ÇOK YÜKSEK

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TAGS: hava durumu, haber, kıbrıs
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