Hava Durumu 3 Eylül 2019
Hava bugün nasıl olacak?
03/09/2019
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METEOROLOJİK GÖRÜNÜM
Bölgemizin alçak basınç sistemi ile sıcak ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması beklenmektedir. Hava açık ve az bulutlu zamanla parçalı bulutlu geçecek.
HAVA SICAKLIĞI
Mevsim normalleri civarında seyretmesi beklenmektedir.
RÜZGAR
Güney ve batı yönlerden orta kuvvette esmesi beklenmektedir.
ÖNÜMÜZDEKİ ÜÇ GÜN BOYUNCA YAĞMUR BEKLENİYOR
ULTRAVİYOLE RADYASYONU ÇOK YÜKSEK
Gerekli tedbirler alınmadan özellikle 11:00 - 16:00 saatleri arasında 10 dk. dan fazla güneş altında kalınmaması gerekmektedir.