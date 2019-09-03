HABER KIBRIS

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Hava Durumu 3 Eylül 2019

Hava bugün nasıl olacak?

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03/09/2019

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Hava Durumu 3 Eylül 2019

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Bölgemizin alçak basınç sistemi ile sıcak ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması beklenmektedir. Hava açık ve az bulutlu zamanla parçalı bulutlu geçecek.

HAVA SICAKLIĞI

Mevsim normalleri civarında seyretmesi beklenmektedir.

RÜZGAR

Güney ve batı yönlerden orta kuvvette esmesi beklenmektedir.


ÖNÜMÜZDEKİ ÜÇ GÜN BOYUNCA YAĞMUR BEKLENİYOR

ULTRAVİYOLE RADYASYONU ÇOK YÜKSEK

Gerekli tedbirler alınmadan özellikle 11:00 - 16:00 saatleri arasında 10 dk. dan fazla güneş altında kalınmaması gerekmektedir.

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TAGS: hava durumu, kıbrıs, kktc
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